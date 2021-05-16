В Испании прошли акции в поддержку Палестины

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Акции в поддержку Палестины состоялись в различных городах Испании, в Мадриде в ней приняли участие несколько тысяч человек. Участники акции прошли по улицам столицы от площади Карла V до Пуэрта-дель-Соль. В руках участников были палестинские флаги. Демонстрации приурочены к 73-й годовщине Накбы - палестинской национальной катастрофы, совпавшей с основанием Израиля.
Акции в поддержку Палестины состоялись также в Альмерии, Кордобе, Гранаде, Лериде, Бильбао, Сан-Себастьяне, Барселоне, Сарагосе, Хихоне, Жироне, передает РИА Новости.
Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя в субботу вновь призвала к переговорам и диалогу, она считает, что Европа должна более активно участвовать в переговорах. "Некоторые думали, что достаточно улучшить отношения Израиля со своими соседями, важно, чтобы они улучшились, но этого недостаточно. Конфликт существует и надо решать его через диалог и переговоры", - заявила Лайя в субботу на мероприятии, организованном Испанской социалистической рабочей партией.