В Испании два ребенка умерли от гепатита неизвестного происхождения

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Первые случаи смерти детей, у которых был диагностирован гепатит неизвестного происхождения, зафиксированы в Испании, сообщает издание АВС со ссылкой на минздрав страны.
О заболевании детей острым гепатитом неизвестного происхождения в Испании стало известно середине апреля.
Согласно минздраву, два ребенка - шестилетний мальчик из Мурсии и 15-месячный малыш из Андалусии - скончались после операций по трансплантации печени.
Число случаев детского гепатита неизвестного происхождения в Испании приближается к 50, информировало ведомство.
Источник: РИА Новости