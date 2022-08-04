Испанским судам разрешили нанимать вооружённую охрану для защиты от пиратов

Правительство Испании позволило испанским судоходным компаниям пользоваться услугами частных охранных предприятий для защиты в ходе плавания в водах, подверженных риску пиратства. Об этом сообщила в четверг газета El Pais.

По ее информации, кабмин внес изменения в закон о государственных портах и торговом флоте, включив в него новое дополнительное положение, связанное с безопасностью. Как отметили источники в судоходных компаниях, речь идет о разрешении на пребывание на борту вооруженных сотрудников охранных предприятий.

Как пишет издание, в последние годы на разных участках, особенно в Гвинейском заливе, Красном море и в районе так называемого Африканского Рога фиксируется все большее число пиратских нападений на торговые и рыболовецкие суда. К проблемам с безопасностью на море, которые также являются следствием боевых действий в Йемене, добавляется международная нестабильность на фоне ситуации вокруг Украины, считает газета.

Источник: ТАСС