Среднестатистический испанец выбрасывает 28 кг продуктов в год

Каждый житель Испании выбрасывает в среднем 28 кг продуктов питания в год, особенно соусов, замороженного мяса и бобовых. Об этом сообщила во вторник газета El Pais со ссылкой на отчет министерства сельского хозяйства, рыболовства, пищевой промышленности страны.

По его информации, в 2021 году в 47-миллионном королевстве было выброшено около 1,2 млн тонн еды. Это на 8,6% меньше показателя, зафиксированного годом ранее. В министерстве полагают, что сокращение по сравнению с 2020 годом связано с изменением привычек испанских потребителей, ростом цен на продукты питания и повышением осведомленности по этому вопросу.

Правительство Испании хочет одобрить до конца года закон о предотвращении порчи продуктов питания. Инициатива предусматривает штрафы до 60 тыс. евро в отношении баров, ресторанов и супермаркетов, у которых нет плана по недопущению того, чтобы еда оказывалась в мусорных контейнерах.

Источник: ТАСС