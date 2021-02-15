В Испании детский рак вылечивается в 77% случаев

Последние новости Испании на русском языке
15 февраля — международный день детей, больных раком. Его отмечают с 2002 года, чтобы высветить эту проблему и привлечь к ней внимание общественности.
В Испании каждый год диагноз ставят 1100 детям. И именно рак является основной причиной детской смертности в результате заболеваний в развитых странах. К детям относят тех пациентов, которым ещё не исполнилось 14 лет. Среди вообще всех причин гибели детей рак находится на втором месте, сразу после несчастных случаев.
Чаще всего у детей встречается лейкемия (30% всех видов детского рака). На втором месте — онкологические заболевания центральной нервной системы (22%).
Но есть и хорошие новости. Около 77% больных раком детей справляются со своей болезнью. И этот показатель постоянно растёт. Так, в 1980 году онкология отступала только в 54% случаев.