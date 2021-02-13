Испанку отправят в тюрьму за убийство кота в стиральной машине

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Уголовный суд №2 Сьюдад-Реаля (Испания) приговорил к шести месяцам тюремного заключения молодую женщину, засунувшую кота в стиральную машину. Впрочем, исполнение приговора отсрочено из-за «особенностей дела»,
События произошли в 2018 году, когда подсудимой было 19 лет. На видео, которым девушка поделилась в социальных сетях, она помещает напуганного кота в стиральную машину, хладнокровно включает её и ждёт, когда барабан прокрутится несколько циклов стирки. Кот умер в муках. На записи слышно, как он жалобно мяукает в стиральной машине. Это видео стало неопровержимым доказательством вины подсудимой. Но возникли разногласия по поводу приговора.
Зоозащтиники потрясены жестокостью девушки и требуют для неё более сурового наказания: «Разве не ужасно, что кто-то столь безжалостно подвергает животное таким страданиям?» Активисты решили добиваться в Минюсте и Конгрессе депутатов изменений в Уголовный кодекс. Они хотят ужесточить наказание за жестокое обращение с животными, которое сейчас предполагает не более 18 месяцев тюрьмы, и то только в том случае, если животное погибло.