Испания получит меньше вакцин Moderna, чем рассчитывала

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В феврале Испания получит меньше доз вакцины Moderna, чем должна была. Вместо 482 тысяч доз, которые должны были прибыть в страну на следующей неделе, Испания получит только половину.
Это связано с проблемами на производстве, сообщают испанские информагентства во вторник. Однако в компании пообещали, что выполнят свои обязательства к концу марта, поставив в Испанию более миллиона доз.
В январе аналогичные проблемы произошли с поставками Pfizer — основной вакцины в Испании на сегодняшний день.