В Испании дети стали в десять раз чаще травиться санитайзерами

В испанском Национальном институте токсикологии бьют тревогу: число отравлений детей дезинфицирующими средствами выросло почти в десять раз в период пандемии коронавируса.
Если в 2019 году было зарегистрировано 90 таких случаев, то в этом — уже 874. В 368 случаях это дети младше двух лет. В большинстве случаев (84%) дети просто выпивают жидкость. Гораздо реже отравление происходит через вдыхаемые пары или глаза.
В 80% случаев отравившиеся отделались лёгкими симптомами. Обычно это тошнота, рвота, диарея, кашель, покраснение глаз.
Токсикологи убедительно просят убирать дезинфицирующие средства подальше от детей.
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