В испанской колбасе нашли сальмонеллу

Каталонское агентство охраны здоровья (ASPCAT) обязало компанию Embutidos Sola приостановить производство. В колбасных изделиях, которые продаются под брендом Sola, обнаружили сальмонеллу.
Производство расположено в Барселоне, а продукция компании продаётся в магазинах по всей Европе. Тревогу забили во Франции, где колбасой отравились 18 человек. Это было ещё летом. Затем бракованную продукцию стали находить в Бельгии, Испании, Эстонии, Великобритании, Чехии и других странах. У отведавших деликатес появлялась тошнота, рвота, диарея, головная боль.
Опасная продукция может продаваться под следующими брендами: Cabanes, Embutidos Solà, La Granja, Calet , Solà i Masó, Don Teo, Cambasec, Sanglier, Fran-per, Vic d’Or, Tapas Pape, Julian Mairal i Reketukas.Темы: Общество