Рестораны и бары в Каталонии закрывают на две недели

Власти Каталонии закрывают все рестораны и бары из-за распространения коронавируса. Соответствующее решение озвучили в среду в региональном правительстве. Там заявили: «Важно отреагировать сейчас, чтобы в ближайшие недели не пришлось вводить тотальный карантин».
Новая мера вступит в силу в ночь на пятницу и продлится 15 дней. Еду в заведениях общепита будут выдавать только навынос. Ни в помещении, ни на террасах обслуживать посетителей нельзя.
Кроме того, будет ограничена работа торговых центров, кинотеатров и театров, фитнес-клубов, детских парков. Например, в торговых центрах посещаемость не должна превышать 30% от их проходимости. Это же правило распространяется на все магазины, площадь которых превышает 400 квадратных метров. В тренажёрный зал можно ходить только по предварительной записи. Театры и кинотеатры должны быть заполнены максимум наполовину. Сервисы, предусматривающие контакт с клиентом, закрываются. Кроме парикмахерских, так как в этом случае «речь идёт о гигиене». Спортивные состязания откладываются. Детские парки будут работать до 20:00.
За минувшие сутки в Каталонии выявили 1200 новых случаев COVID-19, 111 человек госпитализированы, 14 пациентов умерли.Темы: Общество Барселона