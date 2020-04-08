В Испании число умерших от коронавируса за сутки снова выросло

За последние сутки число жертв коронавируса в Испании выросло на 757 человек — до 14 555, сообщает Министерство здравоохранения. Общее число заболевших COVID-19 в стране составляет 146 690 (на 6 180 больше, чем накануне). Увеличилось и число тех, кто поборол болезнь и выписался из больницы — до 48 021 пациента. Таким образом, тенденция к улучшению ситуации, наметившаяся в последние дни, прервалась.
Мадрид остаётся регионом с наибольшим числом заболевших и умерших. Почти треть всех случаев, 42 450, зафиксирована в столичном регионе. На втором месте — Каталония, где коронавирус выявлен у 30 тыс. человек.
Испания занимает второе место в мире по числу летальных исходов от COVID-19.Темы: Общество