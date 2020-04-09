Испания опустилась на третье место по числу жертв коронавируса

США вышли на второе место в мире по числу скончавшихся от коронавируса, опередив Испанию. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Италия остается на первом месте. Четвёртое и пятое занимают Франция и Великобритания соответственно. Китай занимает лишь седьмое место с 3335 жертвами.
Между тем, в Испании от COVID-19 умерли уже 15 238 человек, а число заражённых составило 152 446. Об этом сообщает в четверг Министерство здравоохранения. Победили болезнь и выписались из больниц 52 165 пациентов.
За последние 24 часа в Испании умерли от коронавируса 683 человека. Накануне этот показатель был выше — 757 жертв. Мадрид остаётся регионом с наибольшим числом заболевших и умерших. Почти треть всех случаев зафиксирована в столичном регионе. На втором месте — Каталония.
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