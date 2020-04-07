Испанским полицейским запретили решать, за какими продуктами нельзя ходить в магазин

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил в понедельник, что сотрудники правоохранительных органов не имеют право самостоятельно решать, какие продукты являются жизненно необходимыми, а за какими не стоит выходить из дома.
Во время карантина в Испании можно ходить в магазин за продуктами. Однако в последнее время участились случаи, когда полицеские и сотрудники Гражданской гвардии останавливают людей и проверяют их покупки. Так, например, произошло в провинции Аликанте, где мужчину оштрафовали на 1 тыс. евро, посчитав его поход в магазин за шоколадной пастой нарушением режима. В некоторых населённых пунктах местная полиция и вовсе принялась составлять списки необходимых продуктов, покупкой которых следует ограничиться, чтобы не стать нарушителем. В одном из муниципалитетов в такой список вошли всего 29 наименований продуктов первой необходимости: мясо, хлеб, масло и т.д. А также 16 хозтоваров, газеты и медикаменты.
Марласка заявил, что его ведомство изучило вопрос и распорядилось в «кратчайшие сроки» прекратить эту практику.Темы: Общество