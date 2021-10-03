В Испании чаще всего разводятся жители Валенсии

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Испанский национальный институт статистики обнародовал данные по разводам в стране и отдельных её регионах за 2020 год. За этот период в Испании расторгли брак 80 015 пар — на 16,1% меньше, чем годом ранее. Это также минимальный показатель с 2005 года.
По статистике, чаще всего разводятся жители автономного сообщества Валенсия (1,94 случая на 1000 жителей). Далее следуют жители Балеарских островов (1,85) и Риохи (1,83).
А самые крепкие браки — в Арагоне (1,25 развода на 1000 жителей) и Эстремадуре (1,45).
Но если брать статистику за последние 16 лет, картина несколько иная. Больше всего разводов на Канарских островах (2,64) и в Каталонии (2,5). А меньше всего — в Кастилии-и-Леоне (1,65).