Премьер Испании снова отправился к месту извержения вулкана

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Председатель испанского правительства Педро Санчес в воскресенье отправился на остров Пальма, где продолжает извергаться вулкан.
Это уже вторая поездка премьера в зону стихийного бедствия за последние две недели. На Канарах Санчес встретится с представителями региональных властей и журналистами. Он также навестит эвакуированных местных жителей.
По последним данным, лава уничтожила более 1000 строений и 28,3 километра дорог. 201 человек, оставшийся без крова над головой, по-прежнему находится в отеле Princess в Фуэнкальенте.