В Средиземном море плавает 3760 тонн пластикового мусора

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Греческий центр морских исследований подсчитал количество пластикового мусора в Средиземном море — около 3760 тонн.
Подсчёт основан на модели, разработанной центром для отслеживания пластиковых отходов и их маршрутов. Модель учитывает все пути попадания мусора в море, например, с ветром и течением рек. В том числе микропластика.
Стоит отметить, что 3760 тонн плавает в море прямо сейчас, тогда как за год в воду попадает гораздо больше пластика — приблизительно 17 600 тонн. При этом на пляжи приходится 84% всего мусора, а остальное находится в толще воды и на морском дне.
Ранее сообщалось, что только между испанскими островами Майорка и Менорка плавает 3,7 тонны мелкого пластика.