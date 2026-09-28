⛺ Участники протеста из-за ситуации с жильём провели вторую ночь на Пуэрта-дель-Соль. К утру понедельника на площади установлено уже более 300 палаток.
⛺ Протестующие требуют включить в готовящийся жилищный декрет пакет мер, который они называют «декретом Марикармен».
⛺ Среди требований — автоматическое продление договоров аренды, заморозка арендных ставок и запрет выселений уязвимых жильцов без предоставления альтернативного жилья.
⛺ Участники заявляют, что готовы продолжать протест столько, сколько потребуется. Совет министров планирует рассмотреть декрет завтра, 29 сентября.