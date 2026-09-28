Пенсионерка, чьё выселение стало поводом для массовых протестов, записала из больницы обращение к участникам палаточного лагеря в центре Мадрида. Она призвала их держаться «сколько хватит сил»:

«Смелее! Боритесь! Защищайте то, что принадлежит вам!»

Квартира самой Марикармен ей не принадлежит, хоть она и прожила в ней 70 лет. Договор аренды заключил её папа в 1956 году, затем он перешёл к маме, а в 2005 году - к Марикармен. Суд решил, что у неё нет пожизненного права арендовать её на старых условиях. И 23 сентября её выселили.

Источник:X / Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madridd*