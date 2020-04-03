В Барселоне выстраиваются очереди за бесплатной едой

Пастор церкви Святой Анны в Барселоне Пейо Санчес рассказал об увеличении очередей за бесплатной едой. Приходят уже не только бездомные, говорит он. Впрочем, длину очереди он объясняет новыми требованиями к соблюдению дистанции. Теперь очередь растягивается от Готического квартала, где находится церковь, до бульвара Рамбла. Церковь ежедневно кормит нуждающихся с 9:30 до 10:30. Раздают горячий завтрак, полдник и холодный ужин.

«Мы раздаём еду 120 нуждающимся каждый день — как и до этого кризиса. Но очереди стали длиннее из-за соображений безопасности — чтобы держать дистанцию между людьми», — заявил Санчес. Его больше беспокоит не число нуждающихся, а они сами. «Раньше это были почти исключительно бездомные, а сейчас 20% ими не являются», — объяснил он. Часто это целые семьи, например, беженцы или просто люди без документов. Многие сейчас остались без средств к существованию. Санчес не сомневается: «За чрезвычайной ситуацией в здравоохранении последует чрезвычайная ситуация в обществе».

Он также выразил озабоченность в связи с тем, что многие из постоянных посетителей церкви, просто пропали. В основном это молодые люди в возрасте около 35 лет. «Мы знаем, что некоторые нашли убежище в выставочном комплексе Fira de Barcelona, но остальные просто исчезли», — говорит он.

Санчес объяснил, почему люди приходят в его церковь за помощью, а не обращаются к властям. По его словам, причины разные: кто-то не хочет расставаться со своей собакой, у кого-то психические отклонения, кто-то просто настроен протестно и не желает принимать помощь государства.

Пастор также рассказал, что двух человек пришлось отправить в медицинские учреждения, так как у них обнаружились симптомы коронавируса.