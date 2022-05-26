В Барселоне собираются судить Шакиру за уклонение от уплаты налогов

Шакиру обвиняют в том, что она скрывала часть доходов, полученных ею в период с 2012 по 2014 года. Причём она уже давно заплатила эти 14,5 млн евро и ещё 3 миллиона за предполагаемое мошенничество. Но это не избавило её от преследования, так как, по мнению судьи, три года она уходила от уплаты налогов в Испании.

Представители Шакиры заявили, что певица продолжит отстаивать свою невиновность.