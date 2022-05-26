Обнаруженный в Испании вариант оспы обезьян считается самым лёгким

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Министерство здравоохранения Испании назвало обнаруженный в стране вариант оспы обезьян самым лёгким, но всё равно закупит вакцины.
В Испании вирус официально подтверждён у нескольких десятков пациентов. Все они болеют западно-африканской разновидностью обезьяньей оспы, который считается самым лёгким.
При этом министр здравоохранения Каролина Дариас заявила, что Испания собирается закупить вакцины и противовирусные препараты. Соответствующие переговоры Мадрид уже провёл с Европейским агентством лекарственных средств. Медикаменты поступят через несколько недель.