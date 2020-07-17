В Барселоне снова ужесточают правила из-за вспышки коронавируса

Власти Барселоны и ближайших населённых пунктов принимают меры в связи с ускорившимся распространением COVID-19.
«Если рост числа заражённых продолжится, нам скоро придется принимать очень радикальные решения. Сейчас последняя возможность предотвратить это», - сообщили в региональном правительстве.
Однако власти уже одобрили некоторые ужесточения, которые пока вводятся на 15 дней. Запрещено собираться в группы больше 10 человек как в общественных местах, так и на частной территории. Закрываются ночные клубы, дискотеки и другие подобные заведения. Барам и ресторанам разрешено работать на 50% от их вместимости. Запрещено посещать дома престарелых. Местным жителям рекомендовано не выходить на улицы без острой необходимости.
За последние 24 часа в Каталонии выявлено 1111 новых случаев коронавируса.Темы: Общество Барселона