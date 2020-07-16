В Испании из-за коронавируса убьют 90 тысяч норок

Власти Арагона одобрили истребление 90 тысяч норок на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде.
В заявлении правительства говорится, что эта мера стала вынужденной. На ферме у 87% животных был обнаружен COVID-19, причём заболевание протекало бессимптомно. В мае ферму закрыли, так как диагноз был подтвержден у семи её работников. Тогда у норок не нашли коронавируса. Но повторное тестирование, проведённое уже в июле, выявило почти 90-процентное заражение.
При этом медики до конца не уверены, что вирус передавался от человека к норкам и наоборот.Темы: Общество