Среднестатистическая испанская семья тратит на маски 120 евро в месяц

Защитные маски прочно вошли в повседневную жизнь. Испанцы к ним привыкли, пишет газета ABC, а теперь их использование стало и вовсе обязательным. Эти траты теперь закладывают в бюджет наравне с оплатой коммунальных услуг, Интернета и т.д.
Издание подсчитало, что семья из четырёх человек, если будет использовать по одной маске на каждого ежедневно, должна будет в день тратить примерно 4 евро. Это минимум. Ведь врачи не рекомендуют носить обычную гигиеническую маску больше 4 часов — она быстро теряет свои защитные свойства.
Сейчас почти во всех регионах Испании ношение масок является обязательным в любых общественных местах. И даже на улице. И даже там, где можно соблюдать дистанцию в полтора метра. Несоблюдение этого правила грозит штрафом в размере до 100 евро.Темы: Общество