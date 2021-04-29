В 1,2 млн испанских семей вообще никто не работает

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Перспективы трудоустройства в Испании продолжают вызывать беспокойство. Согласно опросу, проведенному Национальным институтом статистики (INE) и опубликованному в четверг, с января по март в стране уничтожено 137 500 рабочих мест.
Впрочем, еще год назад за этот же период рабочих мест лишились 285 600 испанцев. Но, если сравнивать с данными за 2019 год, то нынешняя статистика выглядит хуже. Тогда было потеряно 93 400 рабочих мест.
За год число семей, где все сидят без работы (официально), выросло в Испании на 14% (или на 152 тысячи). И сейчас в стране насчитывается 1,22 миллиона таких домохозяйств. Это максимальный показатель с 2018 года.