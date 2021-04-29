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Умер герой самого известного испанского мема — Хуан Хойя Борха, получивший известность во всём мире благодаря необычному смеху. Ему было 65 лет. У знаменитого «хохотуна» были проблемы с сосудами. В прошлом году ему пришлось ампутировать ногу.
Уроженец Севильи Хуан Хойя Борха стал узнаваем после серии передач, которые выходили на испанском телевидении в конце 90-х — начале 2000-х. Своеобразное чувство юмора и заразительный смех вскоре превратили его в один из главных интернет-мемов. Популярность Хуана росла, его пригласили для съёмок в кино, сделали лицом рекламной кампании финской пиццы. Его образ часто используется многими видеоблогерами по всему миру.