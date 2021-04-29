Испанским заключённым разрешили обзавестись компьютерами и телефонами

Последние новости Испании на русском языке
Испанским заключенным разрешили держать камере компьютер и мобильный телефон. Но не всем, а только тем, кто на хорошем счету. А таких во всей Испании сейчас насчитывается 2400. Они пользуются большими правами, чем другие, и даже могут уходить из тюрьмы по делам… Но ночевать нужно обязательно в камере.
Соответствующее распоряжение издал Генеральный секретариат пенитенциарных учреждений. Согласно обновленным правилам, заключенным, пользующимся "полусвободой" также разрешат иметь наличные и кредитные карты (максимальная сумма устанавливается каждым пенитенциарным учреждением), сообщает «РГ» со ссылкой на El Pais. Кроме того, им позволено иметь другие предметы, которые были запрещены до сих пор: металлические ручки, швейные иглы, пинцеты, карманные зажигалки, вентиляторы, машинки для стрижки и бритья, термосы, кипятильники, личные фотографии и документы. Среди разрешенного также теперь числятся инструменты, которыми осужденные пользуются на работе за пределами тюрем.
Одним из самых известных "примерных" заключенных является родственник короля Испании Иньяки Урдангарин, который отбывает заключение за финансовые махинации. Ему уже разрешили работать в адвокатской конторе и время от времени ночевать дома у мамы, которой нужен уход.