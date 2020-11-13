Мадрид снял ограничения в 10 зонах столичного региона

Хорошие новости: Мадрид снимает ограничения на передвижение в 10 зонах в связи с улучшаем эпидемиологической ситуации. В этих районах заболеваемость была снижена на 50% и больше на протяжении 14 дней, заявила глава столичного департамента здравоохранения Элена Андрадас. Это необходимое условие для пересмотра ограничительных мер.
Вот эти зоны: Brújula (Torrejón de Ardoz), El Espinillo (Madrid-distrito de Villaverde), Guadarrama (Guadarrama), Las Fronteras (Torrejón de Ardoz), Peña Prieta (Madrid- Puente de Vallecas), Rafael Alberti (Madrid- Puente de Vallecas), San Andrés (Madrid-Villaverde), San Blas (Parla), San Cristóbal (Madrid – Villaverde) и Vinateros-Torito (Moratalaz).
Закрытыми остаются 22 зоны столичного региона. Эти районы остаются закрытыми по периметру. Покидать их и въезжать в них можно только по уважительной причине (на работу, к врачу и т.д.).Темы: Общество Мадрид