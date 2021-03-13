Уставшие от локдауна французы приезжают в Мадрид на выходные

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Мадрид — одна из европейских столиц с самыми мягкими ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса. Этим пользуются многие иностранцы. Особенно молодые. Особенно французы.
Так, в прошлую субботу в Мадриде через мобильные приложения были зарегистрированы 2500 французских туристов. Как сообщает издание 20minutos, это молодые люди, которые приезжают в испанскую столицу на пару дней, чтобы весело провести время. Они останавливаются в отелях в центре города или арендуют апартаменты, где иногда организуют или просто принимают участие в подпольных вечеринках.
Кроме того, в Мадриде бары и рестораны работают, хоть и с ограничениями.
В Интернете также можно встретить такие турпакеты для французов: «Выходные в столице Испании! Включён перелёт, проживание и вечеринка в туристических апартаментах». Стоимость — 150 евро.