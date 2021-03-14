Прошёл ровно год с момента объявления режима повышенной готовности в Испании

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В воскресенье, 14 марта, исполняется ровно год с того дня, когда в Испании был объявлен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
Вечером 14 марта 2020 года председатель испанского правительства Педро Санчес обратился к гражданам с заявлением. Он подтвердил, что кабинет министров после семичасового заседания одобрил Королевский указ об объявлении режим повышенной готовности на всей территории страны.
При этом Санчес признал, что локдаун нанесет удар по экономике страны и повлияет на судьбы многих людей.