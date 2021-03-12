Испанскому рэперу Пабло Аселю продлили тюремный срок на год и четыре месяца

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Национальный суд Испании добавил один год и четыре месяца тюрьмы к девятимесячному сроку, который рэпер Пабло Асель отбывает в тюрьме за прославление терроризма.
Решение принято после того, как музыкант был объявлен неплатежеспособным из-за отсутствия средств для уплаты штрафа в размере почти 30 000 евро. Постановление может быть обжаловано.
После ареста рэпера в Каталонии начались беспорядки. Музыкант заперся в здании университета вместе с группой единомышленников. Но полиции удалось без труда добраться до рэпера, несмотря на баррикады: сдвинутые столы, скамейки и стулья. Ранее он был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за песни и посты в соцсетях, где критиковал монархию и полицию. Его признали виновным в восхвалении терроризма и оскорблении испанской короны и других государственных институтов. На защиту музыканта встали более 200 представителей творческой интеллигенции, среди которых режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем. По стране прокатилась волна беспорядков.