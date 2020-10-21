Умер участник испытания вакцины, которую собирается закупить Испания

В Бразилии скончался 28-летний доброволец, принимавший участие в испытаниях вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Оксфордский университет совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. По неподтвержденным данным, он принимал плацебо.
«Эхо Москвы» со ссылкой на бразильскую газету Globo сообщает, он скончался от осложнений, которые появились из-за коронавируса. Каких-либо других подробностей не приводится. Известно, что волонтёр участвовал в третьей стадии испытаний вакцины. Этот этап подразумевает, что людей делят на две группы. Одним дают сам препарат, а другим — плацебо.
К какой группе относился умерший — неизвестно. Однако Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что доброволец не получал препарат компании. А сам разработчик прививки не стали комментировать этот случай, сославшись на конфиденциальность и правила клинических испытаний.
Как ранее сообщала noticia.ru, в Испанию с декабря по июнь 2021 года планируют завезти более 31 миллиона доз антиковидной вакцины AstraZeneca. Об этом заявил Минздрав. 27 августа Еврокомиссия подписала с AstraZeneca договор, обязывающий ряд стран выкупить 300 миллионов доз. И теперь Испания обязана приобрести свою долю. А именно 31 555 469 доз. В декабре будет получена первая партия — более 3 млн. Средняя цена одной дозы составляет около 2,9 евро. Из них 1,12 евро оплатит специальный европейский фонд при Еврокомиссии. Остальные деньги возьмут из бюджета стран, подписавших договор. Для прививки нужно два дозы. Поэтому привиться от «ковида» вакциной AstraZeneca смогут чуть более 15 млн испанцев. Общая стоимость прививки составит 5,8 евро.Темы: Общество