Число заражённых коронавирусом в Испании превысило миллион

По меньшей мере 1 005 295 случаев заражения новым коронавирусом выявлено в Испании с начала распространения инфекции в стране.
Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте министерства здравоохранения.
Во вторник ведомство проинформировало о 988 322 инфицированных. Общее число умерших из-за коронавируса в 47-миллионной стране достигло 34 366. В своей статистике Минздрав не приводит данные о летальных исходах за последние сутки и сообщает, что за неделю умерли 575 человек.
Таким образом, Испания стала шестой страной в мире и первой в ЕС, где выявлено более 1 млн инфицированных коронавирусом.
В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.
Темпы распространения коронавируса в Испании стали вновь стремительно расти после смягчения ограничений в стране. В связи с этим региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.Темы: Общество