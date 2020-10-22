Facebook запустила в Испании собственный сервис знакомств

Социальная сеть Facebook запустила в Испании (и почти всей Европе) свой собственный сервис знакомств - Facebook Dating. Она будет объединять людей за счет общих интересов и различных мероприятий.
"Сегодня мы запускаем Facebook Dating в Европе, чтобы помочь большему количеству людей обрести значимые связи, в том числе через общие интересы, мероприятия и группы", - говорится в распространенном в среду заявлении компании, которое приводит ТАСС.
В Facebook подчеркнули, что при создании приложения разработчики руководствовались принципами обеспечения безопасности и конфиденциальности данных пользователей при использовании их продукта. "Мы работали с экспертами в этих областях (безопасности и конфиденциальности - прим. ТАСС), чтобы обеспечить легкий доступ к советам по безопасности и построить [систему] защиты в Facebook Dating, включая возможность жаловаться [на нарушителей] и блокировать кого-либо, а также запрет на отправку людьми фотографий, ссылок, платежей или видео в сообщениях", - добавили в компании.
Отмечается, что сервисом уже пользуются жители 20 других стран, где с сентября в общей сложности зафиксировано более 1,5 млрд парных совпадений.
Темы: Общество