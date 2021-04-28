Коронавирусом в Испании переболели почти 3,5 млн человек

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Министерство здравоохранения Испании сообщило, что, по состоянию на вторник, коронавирусом в Испании переболели уже 3 498 134 человека. Скончались от COVID-19 77 855 человек. Заболеваемость коронавирусом в Испании за последние 14 дней составила 230 случаев на каждые 100 тысяч жителей.
9 мая истекает срок действия особого режима, который действовал в стране последние полгода. Он предполагал комендантский час и другие ограничения, связанные с пандемией. Сейчас автономные сообщества решают, продлевать ли ограничения на региональном уровне.