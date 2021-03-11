Uber бесплатно отвозит испанских пенсионеров на прививку 

Последние новости Испании на русском языке
Компания Uber предложила пожилым жителям (старше 80 лет) Малаги, Гранады, Севильи, Мадрида и Бильбао бесплатно добраться на автомобиле до пункта вакцинации, чтобы сделать прививку от коронавируса.
Например, в Малаге, выделили для этого 20 тысяч поездок. Там подсчитали, что этого хватит, чтобы отвезти пенсионеров туда и обратно. При этом стоимость поездки не должна превышать 15 евро.
Речь идёт о международной программе Uber по борьбе с коронавирусом. Платформа предложила 10 миллионов бесплатных поездок по всему миру. При этом пожилых пассажиров может кто-нибудь сопровождать. В автомобиле необходимо находиться в маске.