У 80% испанских медсестер появились симптомы тревоги и истощения

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Согласно результатам нового исследования Международного совета медсестер (ICN), у 80% испанских медсестер проявились симптомы тревоги и истощения. А более 2200 медсестер умерли от Covid-19.
Как сообщил Генеральный совет по медсестринскому делу (CGE), новое исследование показало, что уровень заражения среди специалистов здравоохранения оставается очень высоким, а сотрудники, которые продолжают работать с максимальной отдачей, испытывают больший психологический стресс из-за нагрузок.
Международная организация подчеркнула, что, если правительство не примет меры, «существует риск, что пандемия нанесет ущерб профессии для следующих нескольких поколений».
В докладе подчеркивается, что мир уже страдает от нехватки шести миллионов медсестер. А из-за коронавируса ещё больше медсестер покинут профессию.
Президент CGE Флорентино Перес Райя подчеркнул, что «исследование CIE выявляет данные о тревоге и стрессе у профессионалов по всей планете, которые вызывают серьезное беспокойство. «В Испании до 80% медсестер сообщают симптомы тревоги и истощения. Мы не можем допустить, чтобы эта ситуация ухудшилась в ключевой момент для здоровья каждого», - добавил он.