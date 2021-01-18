Прохожий без штанов испортил снимок испанской улицы для Google Maps

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В числе бесконечных снимков для панорам сервиса Google Maps попал один, который вызвал бурное обсуждение в соцсетях и даже на некоторых каналах испанского телевидения.
На одной из улочек муниципалитета Ас-Понтес в А-Корунье прохожий неожиданно спустил штаны прямо перед камерой Google. Теперь все, кто смотрит на Google Maps панорамы Ас-Понтес, видят обнажённого лысого мужчину.
Личность шутника пока не установили, да и вряд ли это возможно — кадр был сделан ещё летом 2019 года.