У 40% заражённых коронавирус протекает бессимптомно

У 40% пациентов с диагнозом COVID-19 вирус теперь протекает без симптомов. Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон на пресс-конференции.
За неделю 52 863 человека в Испании обратились с симптомами, которые могут указывать на коронавирус. Из них от 90% до 93% были направлены на сдачу теста. У 7% диагноз подтвердился. «Это очень важная цифра, которая нам позволяет думать, что мы в состоянии гораздо лучше выявлять заражённых, чем раньше», - считает Симон.
Он также рассказал, что сейчас с момента возникновения симптомов до подтверждения диагноза проходит от 48 до 72 часов. А средний возраст пациентов, обращающихся в медучреждения снизился с 62 до 54 лет у женщин и до 49 лет у мужчин.
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