Испанским школьникам вручат ноутбуки для дистанционного образования

Власти Испании закупят 500 тысяч ноутбуков и планшетов к началу нового учебного года, заявила министр образования Исабель Селаа.
Когда в стране разразилась эпидемия коронавируса и закрылись все школы, в министерстве стали активно обсуждать возможность дистанционного образования. Выяснилось, что у примерно 15% испанских школьников нет гаджетов, с помощью которых они могли бы выходить в Интернет и учиться.
Полмиллиона новых ноутбуков и планшетов решат проблему частично, их хватит только для 6% учащихся.Темы: Общество