Три испанских региона планируют ужесточить локдаун

Три автономных сообщества Испании изучают возможность ввести дополнительные ограничения уже в ближайшие дни.
Правительство Астурии объявило, что немедленно примет новые меры по ограничению мобильности и социального взаимодействия после согласования с Министерством здравоохранения. «Мы должны осознавать, что ситуация критическая», — предупредил президент Астурии Адриан Барбон в минувшее воскресенье.
Его коллега в Кастилии-и-Леоне Альфонсо Фернандес Мануэко также объявил о новых ограничительных мерах, если кривая пандемии не упадет. В автономном сообществе уже действует комендантский час и закрытие границ.
В Андалусии, где в это воскресенье закончилась худшая неделя за всю пандемию, вице-премьер регионального правительства Хуан Марин выступил с аналогичным сообщением. «Я очень боюсь, что если динамика не изменится, придется принимать гораздо более жесткие решения. Так будет лучше», - сказал он.Темы: Общество