Эксперт: Испанию ждёт домашний карантин через неделю-две

Бывший директор по системам здравоохранения ВОЗ Рафаэль Бенгоа (а также бывший советник Барака Обамы и бывший министр здравоохранения Страны Басков) сделал неутешительный прогноз для Испании. Он уверен, что, если текущая динамика распространения коронавируса в Испании сохранится, «это неизбежно в течение одной или двух недель приведён к домашнему карантину». Об этом эксперт заявил в эфире Catalunya Radio.
«Если бы мы могли снизить цифры и лучше контролировать ситуацию, мы могли бы жить с вирусом. Но это не работает, и поэтому необходимо переходить на следующий уровень», - добавил он.
Но есть и хорошие новости. По мнению Бенгоа, второй карантин будет короче первого. «Речь идёт о месяце», - уточнил он. Кроме того, детям разрешат посещать занятия в школах.
Он предположил, что скоро, «мы увидим, что больницы переполнены пациентами». «И, если предположить, что безответственное поведение граждан не изменится, я считаю, что карантин будет лучшей мерой», - повторил он.Темы: Общество