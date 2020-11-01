В Испании от коронавируса за месяц умерло больше людей, чем от гриппа за год

Министерство здравоохранения Испании обнародовало данные о жертвах коронавируса за октябрь — более 4 тысяч человек. Это больше, чем умерло от гриппа за целый год (около 3900).
Испания занимает третье место в Европе по смертности от коронавируса с июля и по настоящее время. Хуже ситуация только в Румынии и Чехии. За это время в Испании скончались от ковида 7276 человек, или 15,6 человека на 100 тысяч. В Румынии смертность превысила 26 человек на 100 тысяч, а в Чехии — 23,5.
27 октября в Испании был установлен антирекорд за все время второй волны: 157 смертей за сутки.Темы: Общество