Только четыре региона в Испании остаются открытыми

Почти все автономные сообщества Испании из-за коронавируса закрылись по периметру, полностью или частично. Кроме четырёх: Галисия, Эстремадура, Балеарские и Канарские острова.
На Канарских островах, к тому же, не действует и комендантский час, который был введён на территории всей страны. Эпидемиологическая ситуация в этом регионе позволяет обойтись без этой меры.
В четверг Конгресс одобрил продление режима повышенной готовности до 9 мая. Об этом просил председатель правительства Педро Санчес. В марте может быть объявлено досрочное снятие режима, если развитие событий пойдёт по оптимистичному сценарию.
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