Из-за коронавируса у людей развивается гаптофобия

Речь идёт о гаптофобии — боязни прикосновений. Обычно она проявляется при обсессивно-компульсивном синдроме. Человек, подверженный гаптофобии, боится любого вторжения в своё личное пространство, не подпускает даже близких людей. Особенно болезненно воспринимает попытки вступить в тактильный контакт. В тяжёлых случаях возможно даже приступы паники.

Сегодня, в контексте глобальной пандемии, когда власти и медики постоянно напоминают о необходимости держать дистанцию, гаптофобия из разряда диковинных отклонений переходит в разряд обычных. По словам специалистов, тут важно уметь отличать обоснованную осторожность от патологического страха.

«Одно дело — немного бояться, а другое — превратить этот страх в психическое расстройство», - говорит Мария де ла Пас Гарсиа Вера, профессор клинической психологии Мадридского университета Комплутенсе (UCM). «Люди всегда живут с определенными страхами и заботами, которые, в принципе, не должны вызывать беспокойства. На самом деле, страх иногда является адаптивным поведением. Бояться чего-либо, когда существует опасность, не только неплохо, но и жизненно важно», - добавляет она.

Как объясняет психолог, страх становится проблемой, когда он перестает быть адаптивным. То есть, когда этот страх длится слишком долго и полностью разрушает жизнь человека. «Именно тогда мы начинаем говорить о чем-то патологическом. В противном случае наличие некоторого страха или некоторой осторожности не должно быть проблемой», - говорит врач.

Фобия наступает в тот момент, «когда страх вызывает дискомфорт и меняет вашу жизнь», - отмечает она. «Когда всё вращается вокруг этого. Когда вы меняете всё, чтобы не трогать кого-то, переходите на другую сторону улицы», - добавляет психолог. Если это всё про вас, возможно, пора начинать лечение. «Эффективное лечение всех фобий, независимо от причины — психотерапия», считает Гарсиа. По её мнению, принимать медикаменты, как правило, не нужно. За 8-10 сеансов специалист поможет справиться с проблемой.