Каталонию закрыли на две недели из-за коронавируса

Власти Каталонии решили ввести ограничения на въезд и выезд из региона на две недели из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности главы правительства автономной области Пере Арагонес.
Как сообщает ТАСС, по его словам, этот шаг продиктован интенсивностью второй волны пандемии, которая вынуждает действовать "гораздо более решительно". В результате власти Каталонии одобрили "закрытие в течение 15 дней по периметру" всего региона, а также "изоляцию муниципалитетов по выходным". Внутри населенных пунктов передвигаться разрешено. Меры, которые были введены в автономии ранее, пока остаются в силе. Речь, в частности, идет о закрытии кафе и баров.
С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 1,1 млн инфицированных, свыше 35 тыс. пациентов умерли. К настоящему моменту большинство испанских автономных сообществ ввело ограничения на въезд и выезд. 25 октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого планируется продлить до мая будущего года.Темы: Общество Барселона