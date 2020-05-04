Суточная смертность от коронавируса в Испании держится на минимальном уровне

За последние 24 часа от COVID-19 в Испании скончались 164 человека — столько же, сколько и накануне. Об этом сообщает в понедельник Министерство здравоохранения. Таким образом, суточная смертность от коронавируса держится на минимальном за последние полтора месяца уровне.
За сутки в Испании выявлено ещё 356 новых случаев заражения. Меньше было только 7 марта — 323 диагноза. На сегодняшний день в Испании осталось только два автономных сообщества, где на 100 тысяч населения приходится больше 100 человек с коронавирусом. Это Каталония и Кастилия-и-Леон (113 и 106 человек соответственно). А в среднем по Испании этот показатель держится на уровне 51 человека.Темы: Общество