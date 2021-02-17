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Компания BMW представила в Испании новый хэтчбек BMW 128ti.
Как сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу компании, новый BMW 128ti стал более спортивным благодаря дифференциалу Torsen, 18-дюймовым колесам, «обутых» в спортивные шины, а также за счет специальных элементов красного цвета.
BMW 128ti был протестирован на трассе Нюрбургринг, как и суперкары BMW M. Новинка оборудована мотором мощностью 265 л. с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм. С 0 до 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 6,2 секунды.
В Испании стоимость новинки начинается от 43 700 евро (3 893 760 рублей).