Суд отменил локдаун в Мадриде

Высший суд Мадрида отказался ратифицировать ограничения на въезд и выезд из испанской столицы и еще девяти городов автономного сообщества Мадрид для сдерживания пандемии.
Об этом сообщили в четверг в юридической инстанции, передает ТАСС. Минздрав Испании ранее опубликовал указ, который предусматривал введение более строгих карантинных мер в крупных населенных пунктах страны с высоким уровнем распространения инфекции. Эти ограничения вступили в силу 2 октября, однако Высший суд Мадрида должен был их одобрить. В результате юридическая инстанция "отказалась ратифицировать меры", поскольку "они затрагивают основные права и свободы" жителей, говорится в пресс-релизе. Решение мадридского суда означает, что данные ограничения теряют силу в регионе.
Новые меры затрагивали примерно 70% жителей этого региона (более 4,5 млн человек), который сильнее других автономных сообществ страны пострадал из-за пандемии: с начала распространения коронавируса в Испании было выявлено 836 тыс. заболевших, из них 255,6 тыс. - в Мадриде.
Согласно инициативе Минздрава королевства, вводятся единые критерии, позволяющие изолировать города с населением более 100 тыс. человек. Для этого уровень распространения инфекции в муниципалитете должен превышать 500 случаев на 100 тыс. человек в последние 14 дней. Кроме того, количество положительных ПЦР-тестов должно быть выше 10% от общего числа, а отделения интенсивной терапии должны быть заполнены более чем на 35%.
В этих населенных пунктах вводятся ограничения за въезд и выезд. Запрещается собираться группами более шести человек как на улице, так и в помещениях. Магазины должны сократить на 50% свою пропускную способность и закрываться не позднее 22:00 по местному времени (23:00 мск). Кафе и барам закрываться придется не позднее 23:00 (00:00 мск). Также вводятся ограничения на работу автошкол, спортзалов и религиозных заведений.
Власти автономного сообщества Мадрид выражали свое несогласие с решением Минздрава Испании о введении подобных ограничений. Хотя региональный кабмин подчинился указу центрального правительства, он уже обжаловал данное решение в суде.Темы: Общество Мадрид