Сторонники независимости Каталонии встретили короля живой цепью

Сторонники независимости Каталонии устроили в пятницу акцию протеста в Барселоне против визита короля Испании Филиппа VI. Участники манифестации планируют выстроиться в длинную цепочку от Французского вокзала до памятника Колумбу.
Как сообщает ТАСС, устроителем акции выступает сепаратистская организация Каталонская национальная ассамблея, ее поддержали и другие движения. Цель демонстрации состоит в том, "чтобы дать понять Филиппу VI, что ему здесь не рады, а у Каталонии нет короля".
Монарх прибыл в Барселону для вручения премий в рамках мероприятия Barcelona New Economy Week.
В четверг вечером в некоторых населенных пунктах автономного сообщества прошли акции, участники которых сжигали фотографии Филиппа VI, выражая свое недовольство его поездкой в Каталонию. Визит короля в Барселону проходит вскоре после того, как Верховный суд Испании постановил лишить Кима Торру, возглавлявшего кабмин региона, права занимать государственные должности, в результате чего он утратил статус председателя правительства автономного сообщества.
Кроме того, 1 октября в Каталонии прошли протесты по случаю годовщины незаконного референдума о независимости 2017 года. В октябре прошлого года суд Испании вынес вердикт по делу сепаратистских политиков, которые причастны к организации плебисцита, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате.Темы: Общество Барселона